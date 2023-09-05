Хто має найбільші зарплати в Україні

Середня зарплата у Києві становить 20 тисяч гривень, а от різниця між найбільшою та найменшою виплатами досить суттєва. Найвищі суми отримують медіабаєри, фахівці з просування та розміщення реклами та військовослужбовці – близько 70 тисяч гривень. Найнижчі заробляють керівники гуртків – 6,7 тисячі гривень.

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Другу сходинку за величиною посідає Львів, де в середньому люди отримують 18 тисяч гривень. Відповідно найбільше заробляють топменеджери – 60 тисяч гривень, а найменше педагоги-організатори та організатори – майже 10 тисяч гривень.

По 17 тисяч гривень платять у середньому в наступних областях:

Дніпро;

Ужгород;

Одеса.

Найбільше тут отримують топменеджери та військові – 55 тисяч гривень, найменше прибиральниці – 9 тисяч гривень.

У Сумах зафіксована найнижча середня заробітна плата – 12,8 тисячі гривень. Найбільше отримують військові (72,5 тисячі гривень), а найменше прибиральниці (7 тисяч гривень).

Як отримати компенсацію за невикористану відпустку

Порядок нарахування заробітної плати, за невикористану відпустку, зміниться, розповіли у Кабміні. Представник КМУ у ВР – Тарас Мельничук пояснив, що при обчисленні середньої зарплати враховуються кошти, які отримує особа протягом останніх 12 місяців

Натомість при вираховуванні компенсації діятиме інший принцип. Для вирахунку використовуватимуть дані за робочий рік у якому і має бути відпустка.