Чому знизилися ціни

Рівень інфляції в Україні знижується. У січні вона сягала 26%, а в липні опустилася до 11%. Найбільше на такі позитивні зміни вплинула стабільність у енергетичному секторі.

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Також, не можна виключати такий фактор, як зниження ціни на пальне. Влітку в Україні сильно зросла пропозиція у галузі продовольства.

Заходи НБУ надали стійкість валютному ринку. Завдяки реформам, зріс попит на гривневі заощадження. Відповідно, зміцнення національної валюти і стримало зростання вартості товарів зі значною складовою імпорту. До такої продукції відносяться:

автомобілі;

одяг;

медичні товари;

електроніка;

побутова техніка.

Позитивний вплив на економіку та сповільнення інфляції спричинило "замороження" тарифів на деякі житлово-комунальні послуги.

Що буде з цінами у майбутньому

У НБУ вважають, що інфляція знижуватиметься поступово. У 2024 році, цей показник становитиме – 8,5%, у 2025 році – 6%.

Чому відбудеться сповільнення інфляції в Україні:

перемоги на фронті та звільнення землі від загарбників;

поступове зниження загальних світових цін;

подальші заходи НБУ зі стабілізації валюти та збільшення привабливості гривневих депозитів;

інвестиції, що надходять з інших країн;

міжнародні фінансові транші.

У НБУ також прогнозують, що після закінчення війни на українців чекає етап адаптації та регуляції тарифів.