Чому знизилися ціни
Рівень інфляції в Україні знижується. У січні вона сягала 26%, а в липні опустилася до 11%. Найбільше на такі позитивні зміни вплинула стабільність у енергетичному секторі.
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Також, не можна виключати такий фактор, як зниження ціни на пальне. Влітку в Україні сильно зросла пропозиція у галузі продовольства.
Заходи НБУ надали стійкість валютному ринку. Завдяки реформам, зріс попит на гривневі заощадження. Відповідно, зміцнення національної валюти і стримало зростання вартості товарів зі значною складовою імпорту. До такої продукції відносяться:
- автомобілі;
- одяг;
- медичні товари;
- електроніка;
- побутова техніка.
Що буде з цінами у майбутньому
У НБУ вважають, що інфляція знижуватиметься поступово. У 2024 році, цей показник становитиме – 8,5%, у 2025 році – 6%.
Чому відбудеться сповільнення інфляції в Україні:
- перемоги на фронті та звільнення землі від загарбників;
- поступове зниження загальних світових цін;
- подальші заходи НБУ зі стабілізації валюти та збільшення привабливості гривневих депозитів;
- інвестиції, що надходять з інших країн;
- міжнародні фінансові транші.
У НБУ також прогнозують, що після закінчення війни на українців чекає етап адаптації та регуляції тарифів.