Начисление стажа на неполной ставке

Для ПФУ не так важно, как лицо работает. Главное, чтобы украинец получал зарплату не меньше минималки (6 700 гривен), чтобы работодатель вносил за него ежемесячный минимальный страховой взнос. Если все совпадает, тогда лицу насчитают полнолуние стажа.

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Обратите внимание! Если зарплата меньше и соответственно ЕСВ меньше минимального страхового взноса, стаж начислят пропорционально уплаченной сумме.

Например, если у человека была ставка 16 тысяч гривен, но его перевели на полставки, то есть на 8 тысяч гривен, ее ЕСВ все равно будет выше минимума, потому что зарплата больше минималки. А если сумма составляет, например, половину от минималки, то за два месяца работнику насчитают один месяц стажа.

Чтобы решить этот вопрос, можно заключить договор с ПФУ о добровольном пенсионном страховании и вносить недостающую сумму ЕСВ. К слову такие взносы может вносить любой вместо лица.

Будет ли учитываться стаж, приобретенный за границей

Страховой стаж, какой был приобретен за пределами Украины, будет учитываться при начислении пенсии. Аналогично это касается и военной службы.

Под такое обновленное законодательство подпадает около 2 миллионов пенсионеров. Однако будет учитываться стаж из стран, договор с которыми Украина ратифицировала.

Заметьте! Если лицо, начиная с 19 февраля 2014 года, работало в организациях, созданных на временно оккупированных территориях, или было частью войск агрессора – его деятельность на территории Украины считается не законной.