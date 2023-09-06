Виды пенсионных выплат в Украине

Украинцы имеют возможность получать пенсию после окончания карьеры, как помощь для жизнеобеспечения и в следствии ухудшения состояния здоровья. В ПФУ уточняют, что особа может рассчитывать только на один вид выплат, они не суммируются и не предоставляются параллельно.

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В Украине существует 4 основных вида пенсионных выплат:

За выслугой лет

Такая выплата предоставляется лицам, занимающимся опасной для здоровья деятельностью. Список этих специальностей, определен законодательством. Если ваша профессия находится в списке работ, которые приводят к значительному ухудшению здоровья и потере трудоспособности, вы можете выйти на пенсию раньше.

По возрасту

Эта пенсия назначается после того, как человек приобрел нужное количество стажа. Обычно граждане Украины начинают выходить на заслуженный отдых с 60 лет.

Размер пенсий по возрасту в Украине сейчас:

0,6% человек получают 1 227,80 гривны;

29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен;

21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен;

15% – от 4 001 до 5 000 гривен;

23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен;

10,4% – более 10 000 гривен.

На сумму выплат напрямую влияет размер зарплаты, которую вы официально получали.

По инвалидности

Такого рода выплата предоставляется, если органы медико-социальной экспертизы констатировали у личности инвалидность. На размер этой пенсии влияют группа, возраст пострадавшего, стаж и количество лет до 60 лет.

Заметьте! В некоторых случаях комиссия назначает повторное освидетельствование лица через некоторое время. Если гражданин не появляется на экспертизу, ему автоматически отменяют выплаты.

Размер выплат составляет:

100% от пенсии по возрасту получают граждане, которым назначена I группа;

90% – ІІ группа;

50% – ІІІ группа.

Пенсия по возрасту рассчитывается на момент обретения человеком инвалидности.

По потере кормильца

Эта выплата предоставляется нетрудоспособным членам семьи, состоящим на содержании умершего. Детям такая пенсия начисляется автоматически, лица пожилого возраста должны довести свою несостоятельность к самообеспечению.