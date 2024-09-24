З жовтня субсидії рахуватимуть по-новому: що зміниться для отримувачів
В Україні більшість отримувачів житлових субсидій на неопалювальний сезон отримають їх автоматично. Втім, вже з жовтня вона почне розраховуватись по-іншому.
Зміна порядку нарахування субсидій з 1 жовтня
З 1 жовтня в Україні розпочинається процес нарахування субсидій на опалювальний сезон. Субсидія за жовтень буде нарахована з урахуванням початку опалювального сезону в більшості міст України.
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Розрахунок здійснюватиметься за 15 днів, незалежно від точної дати початку опалювального сезону в конкретному населеному пункті. Тобто, виплата за жовтень буде здійснена в листопаді, тому у жовтні сума субсидії для тих, хто вже її отримував, залишиться незмінною.
Увага! У зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги, Пенсійний фонд проведе перерахунок субсидій. Це буде зроблено з урахуванням початку опалювального сезону та зростання витрат на комунальні платежі.
Подати заяву на отримання житлових субсидій можна декількома шляхами:
- особисто або поштою в одному із сервісних центрів ПФУ;
- дистанційно через портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток Пенсійного фонду, обравши функцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу";
- через платформу "Дія", скориставшись пошуковим запитом "Заява на субсидію";
- у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через посадових осіб виконавчих органів місцевого самоврядування.