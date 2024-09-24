Изменение порядка начисления субсидий с 1 октября

С 1 октября в Украине начинается процесс начисления субсидий на отопительный сезон. Субсидия за октябрь будет начислена с учетом начала отопительного сезона в большинстве городов Украины.

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Расчет будет осуществляться за 15 дней, независимо от точной даты начала отопительного сезона в конкретном населенном пункте. То есть, выплата за октябрь будет осуществлена в ноябре, поэтому в октябре сумма субсидии для тех, кто уже ее получал, останется неизменной.

Внимание! В связи с повышением тарифов на коммунальные услуги, Пенсионный фонд проведет перерасчет субсидий. Это будет сделано с учетом начала отопительного сезона и роста расходов на коммунальные платежи.

Подать заявление на получение жилищных субсидий можно несколькими путями: