Что будет с финансированием субсидий

Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью изданию LIGAnet.

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Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины По состоянию на данный момент из этой программы мы потратили где-то примерно 27 миллиардов. Поэтому у нас достаточно ресурса, чтобы покрыть следующее полугодие. Мы не видим рисков в том, что эта программа будет не выполнена или в ней будет дефицит. Она в принципе была хорошо рассчитана.

Она также пояснила, что сначала министерство учитывало возможные изменения в тарифах, но пока нет оснований для беспокойства по выполнению программы.

В программе кроме субсидий предусмотрены льготы, в частности для участников боевых действий и других категорий.

Заметьте! Зимой субсидии получали 1,7 миллиона домохозяйств, а летом – 900 тысяч, поскольку счета за коммунальные услуги уменьшаются. Льготы зимой получали 1,6 миллиона домохозяйств, а сейчас это количество также снижается.

Сколько выделят на субсидии в следующем году

В проекте госбюджета на 2025 год на субсидии и льготы для оплаты жилищно-коммунальных услуг, приобретение топлива и сжиженного газа заложено 42,3 миллиарда гривен.

Заметьте! Эти средства планируют выделить для поддержки 2,8 миллиона домохозяйств.

Ожидается, что количество получателей субсидий и льгот сократится на 400 тысяч (12,5%), а общая сумма расходов уменьшится на 15,2% – с 49,9 миллиарда до 42,3 миллиарда гривен.