Влияет ли помощь на субсидию

Как сообщают в ПФУ, полученная денежная помощь не учитывается в среднемесячный совокупный доход домохозяйства.

Читайте также Льготы о которых молчат: что пенсионеры могут получить бесплатно

Единовременное пособие в размере 21 000 гривен на твердое топливо предоставляется домохозяйствам, проживающих в Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областях.

Речь идет о лицах, которые живут в пределах 10 километров от государственной границы с Россией или на линии соприкосновения (на момент подачи заявления), а также в зонах активных или потенциальных боевых действий.

Обратите внимание! Помощь выплачивается в течение отопительного сезона 2024-2025 годов для жилых помещений, отапливаемых твердым печным топливом.

Этот порядок регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 30 августа 2024 года