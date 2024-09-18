Що буде з фінансуванням субсидій

Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю виданню LIGAnet.

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Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики України Станом на цей момент з цієї програми ми витратили десь приблизно 27 мільярдів. Тому в нас достатньо ресурсу, щоби покрити наступне півріччя. Ми не бачимо ризиків в тому що ця програма буде не виконана або в ній буде дефіцит. Вона в принципі була добре розрахована.

Вона також пояснила, що спочатку міністерство враховувало можливі зміни в тарифах, але наразі немає підстав для занепокоєння щодо виконання програми.

В програмі окрім субсидій передбачені пільги, зокрема для учасників бойових дій та інших категорій.

Зауважте! Взимку субсидії отримували 1,7 мільйона домогосподарств, а влітку – 900 тисяч, оскільки рахунки за комунальні послуги зменшуються. Пільги взимку отримували 1,6 мільйона домогосподарств, а зараз ця кількість також знижується.

Скільки виділять на субсидії наступного року

У проєкті держбюджету на 2025 рік на субсидії та пільги для оплати житлово-комунальних послуг, придбання палива та скрапленого газу закладено 42,3 мільярда гривень.

Зауважте! Ці кошти планують виділити для підтримки 2,8 мільйона домогосподарств.

Очікується, що кількість отримувачів субсидій і пільг скоротиться на 400 тисяч (12,5%), а загальна сума видатків зменшиться на 15,2% – з 49,9 мільярда до 42,3 мільярда гривень.