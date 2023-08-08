Як дізнатися чи нарахували вам субсидію: покрокова інструкція

Завдяки субсидії, певні категорії населення можуть платити значно менші суми за комунальні платежі. Як отримати ці пільги, читайте далі.

Хто може отримати субсидію

За оформленням субсидії може звернутися як власник приміщення, так і орендар. ВПО також можуть отримати пільги, відповідно до нового місяця проживання.

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Як подати заяву на оформлення субсидії:

Зверніться до Управління соціального захисту за адресою вашого проживання:

Напишіть заяву за зразком. Складіть довідку про доходи. Додайте документ, що засвідчує ваше право власності на визначене житло або договір оренди. При наявності, додайте документи, що дають вам право на додаткові пільги (наприклад: багатодітна родина, смерть годувальника).

Умови надання субсидії

Субсидія розраховується відповідно до доходу сім'ї, яка проживає на конкретно взятій території.

Розрахунок відбувається відповідно до кількості людей, які реально проживають у приміщенні. Без урахування, скільки осіб там зареєстровані.

Аби отримати субсидію, родина має довести, що сума комунальних, які вони отримують не може оплачуватися, відповідно до доходу сім'ї. Якщо перевірка підтвердить цю інформацію, пільги будуть нараховані.

Як перевірити чи нарахована субсидія

В середньому, розмір субсидії складає 350 – 400 гривень.

Аби дізнатися чи нарахована вам субсидія онлайн, вам необхідно:

Зайти на офіційний портал Мінсоцполітики у розділ субсидії. Введіть ваші дані (які ви вказували при подачі заяви на субсидію). Пройдіть перевірку та запустіть пошук.

База даних порталу повідомить вас про те на якому етапі знаходиться ваша заява і чи прийняте по ній рішення.