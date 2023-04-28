Населення надалі забезпечуватимуть дешевим газом: уряд продовжив дію постанови
Джерело:Тарас Мельничук
Кабмін продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів. Однак на який саме термін наразі невідомо.
Уряд продовжив дію ПСО
Про продовження дії ПСО повідомив представника Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, однак не уточнив, на який саме термін продовжена дія постанови.
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За його даними, на ПАТ "Укрнафта" покладені обов'язки з продажу газу власного видобутку з метою формування НАК "Нафтогаз України" ресурсу природного газу для побутових споживачів і виробників теплової енергії.
Внесено зміни до Положення про покладення спеціальних обовʼязків на субʼєктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу. Продовжено дію Положення для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу,
– йдеться у повідомленні.