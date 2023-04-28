Населення надалі забезпечуватимуть дешевим газом: уряд продовжив дію постанови

Про продовження дії ПСО повідомив представника Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, однак не уточнив, на який саме термін продовжена дія постанови.

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За його даними, на ПАТ "Укрнафта" покладені обов'язки з продажу газу власного видобутку з метою формування НАК "Нафтогаз України" ресурсу природного газу для побутових споживачів і виробників теплової енергії.

Внесено зміни до Положення про покладення спеціальних обовʼязків на субʼєктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу. Продовжено дію Положення для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу,

– йдеться у повідомленні.