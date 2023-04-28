О продлении действия ПСО сообщил представителя Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, однако не уточнил, на какой именно срок продлено действие постановления.

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По его данным, на ПАО "Укрнафта" возложены обязанности по продаже газа собственной добычи с целью формирования НАК "Нефтегаз Украины" ресурса природного газа для бытовых потребителей и производителей тепловой энергии.

Внесены изменения в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа. Продлено действие Положения для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа,

– говорится в сообщении.