Уряд продовжив дію ПСО

Про продовження дії ПСО повідомив представника Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, однак не уточнив, на який саме термін продовжена дія постанови.

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За його даними, на ПАТ "Укрнафта" покладені обов'язки з продажу газу власного видобутку з метою формування НАК "Нафтогаз України" ресурсу природного газу для побутових споживачів і виробників теплової енергії.

Внесено зміни до Положення про покладення спеціальних обовʼязків на субʼєктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу. Продовжено дію Положення для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу,
– йдеться у повідомленні.

Що відомо про ПСО

Кабмін 31 травня минулого року затвердив постанову, згідно з якою зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ виробникам тепла та гарячої води за ціною 7 420 гривень за тисячу кубометрів.