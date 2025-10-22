Українці знову скуповують генератори та зарядні станції: як зріс попит після обстрілів

Масовані російські обстріли призвели до відключень світла, і українці почали активніше закуповуватися приладами для енергоавтономності. Як останні блекаути вплинули на продажі генераторів, акумуляторів та повербанків, розкажемо далі.

Як росте попит на товари?

Повербанки, зарядні станції, генератори зараз знову стали товарами першої потреби для більшості людей в Україні, особливо для жителів регіонів, які найбільше страждають від атак на енергетичну інфраструктуру, розповіли 24 Каналу у торгівельній мережі "Фокстрот".

Попит дуже високий і кожен день додається нове місто, область, чи регіон, де попит починає прогресивно зростати,

– зазначив комерційний директор Фокстрот В’ячеслав Склонний.

У компанії говорять, що ситуація різко змінилася після масованих обстрілів Росії, зокрема, 10 жовтня, коли половина Києва і передмістя залишились без світла.

Лише за 4 дні, з 10 по 13 жовтня, продажі повербанків, генераторів тощо зрівнялися з показниками попередніх трьох місяців разом.

Особливо динамічно зріс попит на портативні зарядні станції: лише 10 жовтня +400% до попереднього дня.

А в період з 10 по 13 жовтня продажі зарядних станцій у торгівельній мережі зросли у 3,6 раза в грошовому і в 4 рази в кількісному вимірі.

Величезний ріст продажів цих товарів відзначають і в інтернет-магазині ROZETKA. Особливо активно через останні блекаути купували генератори.

Ріст попиту на повербанки у жовтні 2025 року порівняно з вереснем склав +49% за кількістю проданих одиниць.

Продажі зарядних станцій зросли на +100% у порівнянні з попереднім місяцем.

Генератори продемонстрували у жовтні ріст +147% до вересня за кількістю проданих одиниць.

Варто знати! Активно також зарядні станції на ROZETKA українці купували влітку 2024 року, коли були відключення світла, в листопаді минулого року – генератори.

А на маркетплейсі Prom кількість замовлень на найпопулярніші товари, такі як зарядні станції та повербанки, зросла в 4 рази тиждень до тижня.

Із середини минулого тижня у топі пошукових запитів та за динамікою зростання замовлень очікувано залишаються товари для енергонезалежності: генератори, зарядні станції, інвертори та акумулятори,

– додала директорка з маркетингу Prom Юлія Новаченко.

Окрім того, українці минулого тижня українці масово шукали не лише як зарядитись, а й як зігрітись. У топі пошукових запитів на Prom були термоштори, повербанки, інвертори, генератори та електропростирадла.

Що відомо про відключення світла?

Нагадаємо, що через російські обстріли енергосистеми у деяких регіонах періодично застосовували аварійні відключення світла. Проте 22 жовтня в Україні повернулися й графіки погодинних відключень (ГПВ).

Причиною таких відключень стало пошкодження енергооб'єктів. Зокрема, у середу ГПВ ввели у Полтавській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Житомирській областях.

Важливо! Разом з тим в Укренерго повідомили, що в усіх регіонах, де були аварійні відключення, запроваджуються графіки погодинного знеструмлення для заживлення споживачів, у яких давно немає світла.

Яка ситуація в енергосистемі?