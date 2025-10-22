Украинцы снова скупают генераторы и зарядные станции: как вырос спрос после обстрелов

Массированные российские обстрелы привели к отключениям света, и украинцы начали активнее закупаться приборами для энергоавтономности. Как последние блэкауты повлияли на продажи генераторов, аккумуляторов и повербанков, расскажем далее.

Как растет спрос на товары?

Повербанки, зарядные станции, генераторы сейчас снова стали товарами первой необходимости для большинства людей в Украине, особенно для жителей регионов, которые больше всего страдают от атак на энергетическую инфраструктуру, рассказали 24 Каналу в торговой сети "Фокстрот".

Спрос очень высокий и каждый день добавляется новый город, область, или регион, где спрос начинает прогрессивно расти,

– отметил коммерческий директор Фокстрот Вячеслав Склонный.

В компании говорят, что ситуация резко изменилась после массированных обстрелов России, в частности, 10 октября, когда половина Киева и пригорода остались без света.

Только за 4 дня, с 10 по 13 октября, продажи повербанков, генераторов и т.д. сравнялись с показателями предыдущих трех месяцев вместе.

Особенно динамично вырос спрос на портативные зарядные станции: только 10 октября +400% к предыдущему дню.

А в период с 10 по 13 октября продажи зарядных станций в торговой сети выросли в 3,6 раза в денежном и в 4 раза в количественном измерении.

Огромный рост продаж этих товаров отмечают и в популярном интернет-магазине ROZETKA. Особенно активно из-за последних блэкаутов покупали генераторы.

Рост спроса на повербанки в октябре 2025 года по сравнению с сентябрем составил +49% по количеству проданных единиц.

Продажи зарядных станций выросли на +100% по сравнению с предыдущим месяцем.

Генераторы продемонстрировали в октябре рост + 147% к сентябрю по количеству проданных единиц.

Стоит знать! Активно также зарядные станции на ROZETKA украинцы покупали летом 2024, когда были отключения света, в ноябре прошлого года – генераторы.

А на большом украинском маркетплейсе Prom количество заказов на самые популярные товары, такие как зарядные станции и повербанки выросло в 4 раза неделю к неделе.

С середины прошлой недели в топе поисковых запросов и по динамике роста заказов ожидаемо остаются товары для энергонезависимости: генераторы, зарядные станции, инверторы и аккумуляторы,

– отметила директор по маркетингу Prom Юлия Новаченко.

Кроме того, украинцы на прошлой неделе украинцы массово искали не только как зарядиться, но и как согреться. В топе поисковых запросов на Prom были термошторы, повербанки, инверторы, генераторы и электропростыни.

Что известно об отключении света?

Напомним, что из-за российских обстрелов энергосистемы в некоторых регионах периодически применяли аварийные отключения света. Однако 22 октября в Украине вернулись и графики почасовых отключений (ГПВ).

Причиной таких отключений стало повреждение энергообъектов. В частности, в среду ГПВ ввели в Полтавской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Житомирской областях.

Важно! Вместе с тем в Укрэнерго сообщили, что во всех регионах, где были аварийные отключения, вводятся графики почасового обесточивания для запитки потребителей, у которых давно нет света.

Какова ситуация в энергосистеме?