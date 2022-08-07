Нацбанк відновлює обіг цінних паперів

У Нацбанку 7 серпня заявили, що відновлюють операції з державними цінними паперами. Це стане додатковим ресурсом для відбудови економіки.

Так, обіг державних цінних паперів – основний інструмент інвестування, що дасть додатковий економічний поштовх.

До речі У Нацбанку розповіли, як купити долар по 36,6 гривні

Відновлення операцій з цінними паперами дозволить визначити їх ринкову вартість.

Відтермінували тарифи на депозитарні послуги

Обмежень щодо операцій з державними цінними паперами немає. Водночас Нацбанк відтермінував застосування тарифів на депозитарні послуги до 22 грудня 2022 року. Пояснили, що це дасть змогу адаптувати бізнес-процеси до нових умов на фінансових ринках.

Крім того, депозитарій НБУ просить мінімізувати та за можливості скасувати тарифи на депозитарні послуги для своїх клієнтів на період відсутності тарифів депозитарію НБУ. Це потрібно, аби залучити додаткові інвестиції на підтримку фінансового фронту.

Що фінансує бюджет під час війни

З 24 лютого по 4 серпня фінансування бюджету склало 805,3 мільярда гривень, тобто 26,95 мільярда доларів.

Від початку повномасштабної війни джерелами фінансування були військові облігації, кредити від Міжнародних фінансових організацій, двосторонні кредити та гранти, а також "друк грошей НБУ".

Може зацікавити – у НБУ пояснили заборону обмінникам виставляти валютний курс: відео