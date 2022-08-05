Фінансування бюджету від початку війни
За період з 24 лютого по 4 серпня цього року фінансування бюджету склало 805,3 мільярда гривень або 26,95 мільярда доларів. Зовнішні надходження становили 51% від загального фінансування, мовиться про 13,87 мільярда доларів.
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Джерела фінансування бюджету
Найбільші джерела фінансування
- "Друк грошей" НБУ – 255 мільярда гривень, або 8,51 мільярда доларів.
- Аукціони з продажу держоблігацій під час який Мінфін залучив 136,6 мільярда гривень, або 4,57 мільярда доларів. Зауважимо, що на аукціонах інвестори могли придбати й військові облігації.
Кредити та гранти
- Загалом зовнішня допомога у вигляді грантів та кредитів становить 2,8 мільярда доларів на місяць.
- Найбільший грант виділили США – 3,99 мільярда доларів, а ЄС – 2,43 мільярда доларів.
Джерела фінансування бюджету-2022 за період з 24 лютого по 4 серпня / Інфографіка Мінфіну