Фінансування бюджету від початку війни

За період з 24 лютого по 4 серпня цього року фінансування бюджету склало 805,3 мільярда гривень або 26,95 мільярда доларів. Зовнішні надходження становили 51% від загального фінансування, мовиться про 13,87 мільярда доларів.

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Джерела фінансування бюджету Найбільші джерела фінансування "Друк грошей" НБУ – 255 мільярда гривень, або 8,51 мільярда доларів.

Аукціони з продажу держоблігацій під час який Мінфін залучив 136,6 мільярда гривень, або 4,57 мільярда доларів. Зауважимо, що на аукціонах інвестори могли придбати й військові облігації. Довідка: Військові облігації – це позикові цінні папери, випущені урядом з метою фінансування військових операцій під час війни. Вони сприяють накопиченню коштів на ведення війни та водночас дають можливість громадянам країни долучитись до боротьби. Кредити та гранти Загалом зовнішня допомога у вигляді грантів та кредитів становить 2,8 мільярда доларів на місяць.

Найбільший грант виділили США – 3,99 мільярда доларів, а ЄС – 2,43 мільярда доларів.

Джерела фінансування бюджету-2022 за період з 24 лютого по 4 серпня / Інфографіка Мінфіну

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