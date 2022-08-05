Финансирование бюджета с начала войны

За период с 24 февраля по 4 августа этого года финансирование бюджета составило 805,3 миллиарда гривен или 26,95 миллиарда долларов. Внешние поступления составляли 51% от общего финансирования, говорится о 13,87 миллиарда долларов.

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Источники финансирования бюджета Крупнейшие источники финансирования "Печать денег" НБУ – 255 миллиарда гривен, или 8,51 миллиарда долларов.

Аукционы по продаже гособлигаций, в ходе которых Минфин привлек 136,6 миллиарда гривен, или 4,57 миллиарда долларов. На аукционах инвесторы могли приобрести и военные облигации. Справка: Военные облигации – это заемные ценные бумаги, выпущенные правительством для финансирования военных операций во время войны. Они способствуют накоплению средств на ведение войны и дают возможность гражданам страны присоединиться к борьбе. Кредиты и гранты Внешняя помощь в виде грантов и кредитов составляет 2,8 миллиарда долларов в месяц.

Наибольший грант выделили США – 3,99 миллиарда долларов, а ЕС – 2,43 миллиарда долларов.

Источники финансирования бюджета-2022 за период с 24 февраля по 4 августа / Инфографика Минфина

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