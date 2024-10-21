Скільки коштує офіційний долар після вихідних

Американський долар залишився на тій же ціновій позначці, що й наприкінці минулого тижня. Водночас європейська валюта подешевшала, але ціна опустилася лише на 5 копійок від попередньої вартості.

Офіційний курс 21 жовтня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,23 гривні. Тобто ціна валюти не змінився проти 17 жовтня.

Читайте також Який курс долара при розрахунку карткою у Польщі

Офіційний курс євро натомість становить 44,72 гривні. Тобто, ціна впала на 5 копійок.

Станом на 22 жовтня курс НБУ буде такий:

долар – 41,28 гривні,

євро – 44,81 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 21 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,10 гривні, а продаж – 41,50 гривні.

купівля – а продаж – На чорному ринку: купівля – 41,49 гривні , а продаж – 41,50 гривні.

купівля – , а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 41,30 гривні, а продаж – 41,62 гривні.

Який курс прогнозують

Як розповіла банкірка Анна Золотько 24 Каналу, цього тижня збережуться аналогічні тенденції на ринку, що й минулого тижня.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Обсяг пропозиції іноземної валюти на міжбанку має трохи знизитися, це може збільшити потребу в інтервенціях з боку регулятора. Однак, суттєвого зростання курсу не відбуватиметься.

Золотько зауважує, що впродовж цього тижня готівковий долар може бути в діапазоні від 41,30 гривні до 41,70 гривні.

Крім того, через помірний попит на валюту з боку населення зростання курсу в готівковому сегменті обмежуватиметься.