Офіційний курс 21 жовтня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,23 гривні. Тобто ціна валюти не змінився проти 17 жовтня.

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Офіційний курс євро натомість становить 44,72 гривні. Тобто, ціна впала на 5 копійок.

Станом на 22 жовтня курс НБУ буде такий:

долар – 41,28 гривні,

євро – 44,81 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 21 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,10 гривні, а продаж – 41,50 гривні.

купівля – а продаж – На чорному ринку: купівля – 41,49 гривні , а продаж – 41,50 гривні.

купівля – , а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 41,30 гривні, а продаж – 41,62 гривні.

Який курс прогнозують

Як розповіла банкірка Анна Золотько 24 Каналу, цього тижня збережуться аналогічні тенденції на ринку, що й минулого тижня.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Обсяг пропозиції іноземної валюти на міжбанку має трохи знизитися, це може збільшити потребу в інтервенціях з боку регулятора. Однак, суттєвого зростання курсу не відбуватиметься.

Золотько зауважує, що впродовж цього тижня готівковий долар може бути в діапазоні від 41,30 гривні до 41,70 гривні.

Крім того, через помірний попит на валюту з боку населення зростання курсу в готівковому сегменті обмежуватиметься.