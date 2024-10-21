Офіційний курс 21 жовтня
За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,23 гривні. Тобто ціна валюти не змінився проти 17 жовтня.
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Офіційний курс євро натомість становить 44,72 гривні. Тобто, ціна впала на 5 копійок.
Станом на 22 жовтня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,28 гривні,
- євро – 44,81 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 21 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:
- У банках: купівля – 41,10 гривні, а продаж – 41,50 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 41,49 гривні, а продаж – 41,50 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 41,30 гривні, а продаж – 41,62 гривні.
Який курс прогнозують
Як розповіла банкірка Анна Золотько 24 Каналу, цього тижня збережуться аналогічні тенденції на ринку, що й минулого тижня.
Обсяг пропозиції іноземної валюти на міжбанку має трохи знизитися, це може збільшити потребу в інтервенціях з боку регулятора. Однак, суттєвого зростання курсу не відбуватиметься.
Золотько зауважує, що впродовж цього тижня готівковий долар може бути в діапазоні від 41,30 гривні до 41,70 гривні.
Крім того, через помірний попит на валюту з боку населення зростання курсу в готівковому сегменті обмежуватиметься.