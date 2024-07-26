НБУ вже тиждень знижує курс долара в ціні

Долар та євро втратили за останню добу по 2 копійки кожна. А з нового робочого тижня курси опустяться ще – найсуттєвіше втратить ціну долар.

Офіційний курс 26 липня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 41,19 гривні за долар. Вартість долара впала на 2 копійки проти 25 липня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 44,68 гривні, що на 2 копійки менше, ніж вчора.

Який офіційний курс долара та євро 29 липня:

долар – 41,09 гривні,

євро – 44,63 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 26 липня курс долара такий:

У банках купівля становить 41,10 гривні , а продаж – 41,60 гривні .

купівля становить , а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 40,81 гривні , а продаж – 41,54 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,45 гривні, а продаж – 41,55 гривні.

Скільки буде коштувати долар

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, станом на 1 серпня офіційний курс може сягнути 40,80 – 41 гривні. Це означатиме, що в липні гривня "просіла" на 1 – 1,3%.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус банку Фактично регулятор матиме важелі для стримування можливих ажіотажних проявів, збільшивши, коли це стане необхідно, обсяги валютних інтервенцій.

Наступного тижня прогнозується, що коридори валютних коливань будуть такими:

на міжбанку: 40,70 – 41,70 гривні за долар та 43,50 – 45,50 гривні за євро,

на готівковому ринку: 40,70 – 42 гривні за долар та 43,50 – 46,50 гривні за євро.

зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.