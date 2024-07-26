Официальный курс 26 июля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 41,19 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 2 копейки против 25 июля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 44,68 гривны, что на 2 копейки меньше, чем вчера.

Какой официальный курс доллара и евро 29 июля:

доллар – 41,09 гривны,

евро – 44,63 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 26 июля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 41,10 гривны , а продажа – 41,60 гривны .

покупка составляет , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 40,81 гривны , а продажа – 41,54 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,45 гривны, а продажа – 41,55 гривны.

Сколько будет стоить доллар

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, по состоянию на 1 августа официальный курс может достичь 40,80 – 41 гривны. Это будет означать, что в июле гривна "просела" на 1 – 1,3%.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус банка Фактически регулятор будет иметь рычаги для сдерживания возможных ажиотажных проявлений, увеличив, когда это станет необходимо, объемы валютных интервенций.

На следующей неделе прогнозируется, что к оридоры валютных колебаний будут следующими:

на межбанке: 40,70 – 41,70 гривны за доллар и 43,50 – 45,50 гривны за евро,

на наличном рынке: 40,70 – 42 гривны за доллар и 43,50 – 46,50 гривны за евро.