Официальный курс 26 июля
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 41,19 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 2 копейки против 25 июля.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 44,68 гривны, что на 2 копейки меньше, чем вчера.
Какой официальный курс доллара и евро 29 июля:
- доллар – 41,09 гривны,
- евро – 44,63 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 26 июля курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 41,10 гривны, а продажа – 41,60 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 40,81 гривны, а продажа – 41,54 гривны.
- На черном рынке: покупка – 41,45 гривны, а продажа – 41,55 гривны.
Сколько будет стоить доллар
Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, по состоянию на 1 августа официальный курс может достичь 40,80 – 41 гривны. Это будет означать, что в июле гривна "просела" на 1 – 1,3%.
Фактически регулятор будет иметь рычаги для сдерживания возможных ажиотажных проявлений, увеличив, когда это станет необходимо, объемы валютных интервенций.
На следующей неделе прогнозируется, что коридоры валютных колебаний будут следующими:
- на межбанке: 40,70 – 41,70 гривны за доллар и 43,50 – 45,50 гривны за евро,
- на наличном рынке: 40,70 – 42 гривны за доллар и 43,50 – 46,50 гривны за евро.