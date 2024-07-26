Чего ждать от доллара на следующей неделе

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в последние дни наблюдалось стремление рынка к освоению новых высот. Однако НБУ "не спит", а потому в ближайшее время можно будет увидеть успокоение рынка в рамках политики гибкого управления.

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По словам Лесового, это удержит ценовой коридор на уровне 40,70 – 41,70 гривны за доллар.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус банка На следующей неделе можно будет подвести итоги девальвации гривны за месяц (напомню, что по состоянию на 1 июля официальный курс составил 40,45 гривны за доллар). Вполне возможно, что по состоянию на 1 августа официальный курс может достичь 40,80 – 41 гривны, что будет означать, что в июле гривна "просела" на 1 – 1,3%.

Банкир добавляет, что режим управляемой гибкости продолжится. А это означает, что рынок будет защищен от резких и отчасти немотивированных валютных изменений.

Фактически регулятор будет иметь рычаги для сдерживания возможных ажиотажных проявлений, увеличив, когда это станет необходимо, объемы валютных интервенций,

– говорит Лесовой.

На каком уровне будет курс

Коридоры валютных колебаний:

на межбанке – 40,70 – 41,70 гривны за доллар и 43,50 – 45,50 гривны за евро,

на наличном рынке – 40,70 – 42 гривны за доллар и 43,50 – 46,50 гривны за евро.

Текущие (ежедневные) курсовые колебания:

межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны,

комбанки - до 0,3 – 0,5 гривны,

обменные пункты – до 0,5 гривны.

Разница между курсами покупки и продажи:

межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро,

коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро,

обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро.

Разница курсов покупки:

комбанки – 0,2 – 0,3 грн за доллар, 0,3 – 0,5 за евро,

обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 за евро.

Разница курсов продажи:

комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро,

обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.

Обратите внимание! Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,3 – 0,5 гривны. А средние курсовые отклонения в течение недели: до 2% от стартового курса недели.

Прогноз на август

Относительно общей ситуации на валютном рынке в августе, то стоит подчеркнуть, что рынок медленно, но прогнозируемо "отреагирует" на несколько главных факторов:

рост электроэнергии, что провоцирует общий рост цен,

перебои с электроснабжением (аномальная жара лишь усугубила существующую проблему),

пересмотр акцизов на горючее.

Кроме того, Нацбанк прогнозирует ускорение инфляции до 5 – 6% до конца года. То есть изменение курсов является вполне ожидаемым и заранее прогнозируемым, а в конце года, вполне возможно, фактический курс может совпасть с заложенным в бюджет – 42,10 гривны за доллар,

– резюмирует Тарас Лесовой.

Банкир указывает, что с июля в август и до сентября – это "путеводная звезда" формирования новых валютных коридоров, которые уже к осени могут составить 41 – 42 гривен за доллар и 44 – 47 гривны за евро.

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