Офіційний курс 26 липня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 41,19 гривні за долар. Вартість долара впала на 2 копійки проти 25 липня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 44,68 гривні, що на 2 копійки менше, ніж вчора.

Який офіційний курс долара та євро 29 липня:

долар – 41,09 гривні,

євро – 44,63 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 26 липня курс долара такий:

У банках купівля становить 41,10 гривні , а продаж – 41,60 гривні .

купівля становить , а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 40,81 гривні , а продаж – 41,54 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,45 гривні, а продаж – 41,55 гривні.

Скільки буде коштувати долар

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, станом на 1 серпня офіційний курс може сягнути 40,80 – 41 гривні. Це означатиме, що в липні гривня "просіла" на 1 – 1,3%.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус банку Фактично регулятор матиме важелі для стримування можливих ажіотажних проявів, збільшивши, коли це стане необхідно, обсяги валютних інтервенцій.

Наступного тижня прогнозується, що к оридори валютних коливань будуть такими:

на міжбанку: 40,70 – 41,70 гривні за долар та 43,50 – 45,50 гривні за євро,

на готівковому ринку: 40,70 – 42 гривні за долар та 43,50 – 46,50 гривні за євро.