Офіційний курс 26 липня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 41,19 гривні за долар. Вартість долара впала на 2 копійки проти 25 липня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 44,68 гривні, що на 2 копійки менше, ніж вчора.
Який офіційний курс долара та євро 29 липня:
- долар – 41,09 гривні,
- євро – 44,63 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 26 липня курс долара такий:
- У банках купівля становить 41,10 гривні, а продаж – 41,60 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 40,81 гривні, а продаж – 41,54 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 41,45 гривні, а продаж – 41,55 гривні.
Скільки буде коштувати долар
Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, станом на 1 серпня офіційний курс може сягнути 40,80 – 41 гривні. Це означатиме, що в липні гривня "просіла" на 1 – 1,3%.
Фактично регулятор матиме важелі для стримування можливих ажіотажних проявів, збільшивши, коли це стане необхідно, обсяги валютних інтервенцій.
Наступного тижня прогнозується, що коридори валютних коливань будуть такими:
- на міжбанку: 40,70 – 41,70 гривні за долар та 43,50 – 45,50 гривні за євро,
- на готівковому ринку: 40,70 – 42 гривні за долар та 43,50 – 46,50 гривні за євро.