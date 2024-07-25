Офіційний курс 25 липня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 41,21 гривні за долар. Вартість долара впала на 2 копійки проти 24 липня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 44,70 гривні, що на 6 копійок менше, ніж вчора.

Який офіційний курс долара та євро 26 липня:

долар – 41,19 гривні,

євро – 44,68 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 24 липня курс долара такий:

У банках купівля становить 41,20 гривні , а продаж – 41,70 гривні .

купівля становить , а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 40,80 гривні , а продаж – 41,58 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,50 гривні, а продаж – 41,62 гривні.

Що буде з валютним ринком

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зауважив, що зараз ситуація на валютному ринку під контролем. У першу чергу, це завдяки підтримці партнерів та діям НБУ.

Данило Гетманцев Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ми маємо достатній рівень міжнародних резервів.

За перші 5 місяців 2024 року дефіцит платіжного балансу у розмірі 1,6 мільярда доларів був покритий завдяки міжнародним резервам.

До речі! Їхній обсяг на сьогодні на 37% більший, тобто на 10,3 мільярда доларів, ніж на початку повномасштабної війни у 2022 році. Відтак цього достатньо для оплати імпорту, виконання всіх валютних зобов’язань уряду й Нацбанку. Що не менше важливо, цього достатньо й для підтримки курсу в короткостроковій перспективі.

Станом на сьогодні Україна отримала вже 16 мільярдів міжнародної допомоги.

До кінця року очікується ще приблизно 22 мільярди від ЄС, США, МВФ та Світового банку.