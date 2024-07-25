Офіційний курс 25 липня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 41,21 гривні за долар. Вартість долара впала на 2 копійки проти 24 липня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 44,70 гривні, що на 6 копійок менше, ніж вчора.
Який офіційний курс долара та євро 26 липня:
- долар – 41,19 гривні,
- євро – 44,68 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 24 липня курс долара такий:
- У банках купівля становить 41,20 гривні, а продаж – 41,70 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 40,80 гривні, а продаж – 41,58 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 41,50 гривні, а продаж – 41,62 гривні.
Що буде з валютним ринком
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зауважив, що зараз ситуація на валютному ринку під контролем. У першу чергу, це завдяки підтримці партнерів та діям НБУ.
Ми маємо достатній рівень міжнародних резервів.
За перші 5 місяців 2024 року дефіцит платіжного балансу у розмірі 1,6 мільярда доларів був покритий завдяки міжнародним резервам.
- Станом на сьогодні Україна отримала вже 16 мільярдів міжнародної допомоги.
- До кінця року очікується ще приблизно 22 мільярди від ЄС, США, МВФ та Світового банку.