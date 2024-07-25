Официальный курс 25 июля
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 41,21 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 2 копейки против 24 июля.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 44,70 гривны, что на 6 копеек меньше, чем вчера.
Какой официальный курс доллара и евро 26 июля:
- доллар – 41,19 гривны,
- евро – 44,68 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 24 июля курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 41,20 гривны, а продажа – 41,70 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 40,80 гривны, а продажа – 41,58 гривны.
- На черном рынке: покупка – 41,50 гривны, а продажа – 41,62 гривны.
Что будет с валютным рынком
Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что сейчас ситуация на валютном рынке под контролем. В первую очередь, это благодаря поддержке партнеров и действиям НБУ.
Мы имеем достаточный уровень международных резервов.
За первые 5 месяцев 2024 года дефицит платежного баланса в размере 1,6 миллиарда долларов был покрыт благодаря международным резервам.
- На сегодня Украина получила уже 16 миллиардов международной помощи.
- До конца года ожидается еще примерно 22 миллиарда от ЕС, США, МВФ и Всемирного банка.