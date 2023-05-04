"Моршинську" знову можна буде пити: її заберуть у росіянина

В АРМА назвали два способи націоналізації активів IDS Ukraine, яка володіє "Моршинською". Попри все, майно таки перейде у власність держави.

"Моршинська" та її зв'язок з російським олігархом

Нагадуємо, що IDS Ukraine володіла, крім "Моршинської", ще такими торговими марками, як "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф". А одним з акціонерів компанії був російський олігарх Михайло Фрідман.

Читайте також Понад 20 000: які українські компанії досі мають зв'язки з Росією

Михайло Фрідман є співвласником фінансово‑промислової імперії "Альфа‑Груп". В Україні олігарх володів "Альфа-банком" та "Київстаром". З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні США ввели його у список найближчого оточення Владіміра Путіна. До слова, активи Фрідмана зосереджені не тільки в Росії та Україні, але й по всій Європі, зокрема в Іспанії.

Однак найцікавіше те, що бізнес Фрідмана має зв'язки з російськими військовими. За даними розслідування "Схем", олігарх володіє "АльфаСтрахование" через групу компаній "Альфа-груп". Ця страхова надає послуги службовому транспорту російських силовиків та військових. У тому числі тих, хто безпосередньо бере участь проти України.

Крім цього, компанія X5 Retail Group, яка теж є у володінні Фрідман, співпрацює з підприємством міноборони країни-агресорки під назвою "Военторг". Це підприємство постачає продукти харчування російським солдатам, а також забезпечує їх військовою формою.

Яким чином націоналізують "Моршинську"

У Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) розповіли, як будуть передавати арештовані активи у власність держави.

Одним зі способів є конфіскація у кримінальному провадженні.

Ми ним управляємо до конфіскації або до іншого рішення суду, наприклад, скасування арешту і повернення власнику. У разі закінчення кримінальної справи в суді з обвинувальним актом щодо власників корпоративних прав актив конфіскують у власність держави,

– розповідають в АРМА.

Інший спосіб – стягнення на користь держави в межах санкційного механізму.

Тобто Мін'юст спочатку подає заяву у Вищий антикорупційний суд, а потім суд стягує активи відповідно до закону про санкції.

Важливо, що активи може націоналізувати лише держава. Втім, в межах арешту націоналізація неможлива.

Проте в агенції пояснили, що у будь-якому разі поки актив арештований, він все одно перебуває в управлінні АРМА.

АРМА зберігає його вартість шляхом пошуку та передачі активів управителям. Управитель той, якого обрала АРМА, має управляти й має всі для цього права, якщо він буде націоналізований за одним чи іншим треком,

– додають там.

Цікаво, навіть якщо активи будуть націоналізовані, то вони все одно потраплять у власність держави, додають в АРМА. І тоді саме держава буде вирішувати, що з ними робити.

Хто стане новими власниками

Ще раніше, за рішенням АРМА, новими управителями арештованих корпоративних прав стануть "Карпатські мінеральні води".

Актуально Якими будуть зарплати військовим у травні

Зверніть увагу, що виторг цієї компанії у 2021 році становив аж 112 мільйонів гривень.

Нагадуємо, що ще минулого року Бюро економічної безпеки України арештувало корпоративні права росіян-акціонерів холдингу IDS Ukraine.