Ви маєте лише один день: інакше з картки знімуть гроші

Українці мають змогу скористатися грошима з карти для Національного кешбеку лише до 30 червня 2026 року. Будь-які залишки будуть списані, починаючи з 1 липня.

Коли буде закінчена програма?

30 червня, фактично, закінчується перший етап цієї програми. Водночас далі нарахування грошей теж відбуватиметься, повідомляє Мінекономіки.

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Річ у тім, що, наприклад, виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, запланована на липень.

Програма "Національний кешбек" продовжить працювати без змін, кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись як завжди і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20 числа наступного місяця за попередній,

– повідомляє міністерство.

Зверніть увагу! Залишок після 30 червня повертається назад у державний бюджет.

На що наразі можна витратити "Національний кешбек":

оплату комуналки;

донати;

купівлю книжок;

купівлю друкованої продукції;

придбання продуктів харчування (але виключно українського виробництва);

придбання ліків, вироблених в Україні і так далі.

Нагадаємо, "Національний кешбек" передбачає компенсацію 5% за деякі харчові продукти, аптечні товари, вироби для саду та городу, а також автотовари. Є можливість отримати кешбек і 15%. Збільшена компенсація надається за непродовольчі товари та певні харчі. Наприклад, кешбек 15% діє на тверді, м’які сири.