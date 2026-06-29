Когда завершится программа?
30 июня, фактически, заканчивается первый этап этой программы. В то же время начисление денег будет продолжаться и дальше, сообщает Минэкономики.
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Дело в том, что, например, выплата кэшбэка за покупки, совершенные в мае, запланирована на июль.
Программа "Национальный кэшбэк" продолжит работать без изменений, средства за покупки украинских товаров будут начисляться как всегда и выплачиваться в привычном для пользователей формате после 20 числа следующего месяца за предыдущий,
– сообщает министерство.
Обратите внимание! Остаток после 30 июня возвращается в государственный бюджет.
На что сейчас можно потратить "Национальный кэшбэк":
- оплату коммунальных услуг;
- пожертвования;
- покупку книг;
- покупку печатной продукции;
- покупку продуктов питания (но исключительно украинского производства);
- покупку лекарств, произведенных в Украине, и так далее.
Напомним, "Национальный кэшбэк" предусматривает компенсацию в размере 5% за некоторые продукты питания, аптечные товары, товары для сада и огорода, а также автотовары. Есть возможность получить кэшбэк и в размере 15%. Увеличенная компенсация предоставляется за непродовольственные товары и определенные продукты питания. Например, кэшбэк 15% действует на твердые и мягкие сыры.