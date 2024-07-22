Натуральна допомога від Пенсійного фонду: як її отримати

В Україні існує соціальна послуга з отримання натуральної допомоги. Вона надається певній категорії українців.

Кому надається соціальна послуга натуральної допомоги

Таку допомогу можна отримати через нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання. Вона надається шляхом щомісячної грошової компенсації, яка покриває вартість заходів, необхідних для надання соціальної послуги натуральної допомоги.

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У випадку потреби в призначенні соціальної послуги натуральної допомоги, потерпілий від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання має право подати заяву до органу Пенсійного фонду України.

! Для цього не потрібно відвідувати сервісний центр Фонду — ви можете подати заяву онлайн через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Потреба в послугах натуральної допомоги визначається медичним висновком або індивідуальною програмою реабілітації, а також потребами відповідно до переліку заходів для розрахунку розміру щомісячної грошової компенсації вартості соціальної послуги.