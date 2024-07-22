Кому предоставляется социальная услуга натуральной помощи

Такую помощь можно получить из-за несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Она предоставляется путем ежемесячной денежной компенсации, которая покрывает стоимость мероприятий, необходимых для предоставления социальной услуги натуральной помощи.

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В случае необходимости в назначении социальной услуги натуральной помощи, пострадавший от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания имеет право подать заявление в орган Пенсионного фонда Украины.

Интересно! Для этого не нужно посещать сервисный центр Фонда - вы можете подать заявление онлайн через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Потребность в услугах натуральной помощи определяется медицинским заключением или индивидуальной программой реабилитации, а также потребностями в соответствии с перечнем мероприятий для расчета размера ежемесячной денежной компенсации стоимости социальной услуги натуральной помощи пострадавшему от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.