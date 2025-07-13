Чи зараховується у страховий стаж здобуття вищої освіти
- В Україні навчання у ВНЗ зараховується до страхового стажу лише до певного року.
- Закон № 1058 скасував норму про зарахування навчання до стажу, акцентуючи на страхових внесках роботодавця.
Чимало українців протягом життя здобули вищу освіту. Однак не завжди вона зараховується як страховий стаж.
Чи зараховують навчання у ВНЗ до стажу
Річ у тім, що після певного року навчання у ВНЗ припинили зараховувати до стажу, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Станом на зараз в Україні до страхового стажу зараховується лише навчання до 1 січня 2004 року. Це відповідно до ЗУ № 1788 "Про пенсійне забезпечення".
У чому ж полягає проблема? Ще від початку 2004 року набув чинності ЗУ № 1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, який запровадив поняття "страховий стаж" й скасував норму, через як навчання до страхового стажу більше не входить.
Однак з введенням поняття "страховий стаж" має значення те, що робив роботодавець за свого працівника:
- яку суму страхових внесків він сплачував до Пенсійного фонду;
- протягом якого періоду часу це тривало.
Важливо! Тобто людина, що здобувала освіту після 1 січня 2024 року, не зможе зарахувати її до стажу.