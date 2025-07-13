Чи зараховується у страховий стаж здобуття вищої освіти

Чимало українців протягом життя здобули вищу освіту. Однак не завжди вона зараховується як страховий стаж.

Чи зараховують навчання у ВНЗ до стажу

Річ у тім, що після певного року навчання у ВНЗ припинили зараховувати до стажу, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Станом на зараз в Україні до страхового стажу зараховується лише навчання до 1 січня 2004 року. Це відповідно до ЗУ № 1788 "Про пенсійне забезпечення".

У чому ж полягає проблема? Ще від початку 2004 року набув чинності ЗУ № 1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, який запровадив поняття "страховий стаж" й скасував норму, через як навчання до страхового стажу більше не входить.

Однак з введенням поняття "страховий стаж" має значення те, що робив роботодавець за свого працівника:

яку суму страхових внесків він сплачував до Пенсійного фонду;

протягом якого періоду часу це тривало.

Важливо! Тобто людина, що здобувала освіту після 1 січня 2024 року, не зможе зарахувати її до стажу.