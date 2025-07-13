Засчитывают ли обучение в вузе в стаж
Дело в том, что после определенного года обучения в вузе прекратили засчитывать в стаж, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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По состоянию на сейчас в Украине в страховой стаж засчитывается только обучение до 1 января 2004 года. Это в соответствии с ЗУ № 1788 "О пенсионном обеспечении".
В чем же заключается проблема? Еще с начала 2004 года вступил в силу ЗУ № 1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, который ввел понятие "страховой стаж" и отменил норму, из-за чего обучение в страховой стаж больше не входит.
Однако с введением понятия "страховой стаж" имеет значение то, что делал работодатель за своего работника:
- какую сумму страховых взносов он платил в Пенсионный фонд;
- в течение какого периода времени это продолжалось.
Важно! То есть человек, получавший образование после 1 января 2024 года, не сможет зачислить его в стаж.