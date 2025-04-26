Чи зарахують навчання в університеті до страхового стажу

Пенсійний фонд може зарахувати до страхового стажу навчання за денною формою у вищих і середніх навчальних закладах. Однак за однією умовою.

Чи вважається навчання в університеті частиною страхового стажу

Навчання в таких закладах зараховується до страхового стажу лише до 1 січня 2004 року, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Відповідно до Закону України від 05.11.1991 № 1788 "Про пенсійне забезпечення" навчання в таких закладах зараховується до страхового стажу лише до 1 січня 2004 року,

– йдеться у повідомленні.

Але вже від початку 2004 року набув чинності Закон України № 1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Він запровадив поняття "страховий стаж" та скасував цю норму.

Тому після 1 січня 2004 року до цього страхового стажу врахують періоди навчання лише певного переліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. А особи, які навчаються у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі, цим переліком не передбачені.

Важливо! Тобто навчання українців, що вчилися вже після 1 січня 2004 року, не враховується до стажу.