Закордонний стаж та пенсія в Україні

Експерт із пенсійного забезпечення Сергій Коробкін зазначає, що Україна уклала міжнародні договори про пенсійне забезпечення з низкою країн, передає 24 Канал із посиланням на Соцпортал.

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Зокрема з Польщею, Чехією, Словаччиною, Болгарією, Литвою, Латвією, Естонією, Іспанією та Португалією. Згідно з умовами таких угод, пенсію кожна країна нараховує пропорційно до періоду роботи людини на її території.

Важливо! Якщо громадянин України працював 20 років в Україні та 10 років у Польщі, то пенсійні виплати йому нарахують обидві країни – пропорційно до тривалості стажу в кожній із них.

Як отримати пенсію, якщо країна не має угоди з Україною

Не всі країни мають чинні пенсійні угоди з Україною. Водночас у 2024 році Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства, які дозволяють зараховувати іноземний стаж і без міжнародного договору.

Отже, стаж, набутий за кордоном, зокрема у США чи Канаді, може враховуватися під час призначення пенсії в Україні. Важливо: це не стосується періодів роботи в Росії.

Зверніть увагу! Мова йде лише про право на вихід на пенсію, але не про збільшення її розміру, оскільки внески до Пенсійного фонду України з іноземного доходу не сплачувалися.