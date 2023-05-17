Велика Британія, Кіпр та Швейцарія: де можна заплатити за навчання біткойнами

17 травня 2023, 18:30
Читать новость на русском

Токени все глибше проникають у побутове життя людей. У деяких світових університетах ними навіть можна розрахуватися за навчання.

Де можна заплатити за навчання біткойнами

  • Університет Камбрії, Великобританія

Ще з 2014 року тут можна розрахуватися за навчання електронною валютою – це було своєрідним методом навчання. Тоді криптовалютою могли розрахуватися лише студенти магістратури, які якраз її вивчали.

Читайте також Як норвезький студент розбагатів, купивши біткойнів на 27 доларів

  • Нікосійський університет, Кіпр

Це перший університет у світі, який дозволив студентам платити за навчання токенами. Також у навчальному запровадили магістерську дисципліну з вивчення цифрових валют.

  • Люцернський університет прикладних наук і мистецтв, Швейцарія

У 2017 році університет дозволив оплачувати навчання біткойнами, але не вів сам страву з криптовалютами. Замість нього це робили банківська обробна біткойн-фірма, яка конвертувала токени у франки.

Також до цього тренду приєдналися:

  • Європейська школа менеджменту та технологій, Німеччина;
  • Прінстонський університет, США;
  • Варненський університет, Болгарія;
  • Університет Фліндерса, Австралія;
  • Університет FPT, В'єтнам;
  • Університет Берклі, США.

Ситуація з криптовалютою в Україні

  • Виявилося, що в Україні більше використовують криптовалюту ніж у багатьох країнах Європи та США. Про це свідчать і державні ініціативи до введення токенів у звичайне життя українців.
  • У 2022 році в Україні нараховувалося понад 6,5 млн власників криптовалют, що становило 15,7% всього населення країни, розповіла Research Analyst криптовалютної біржі EXMO, Олена Бондаренко.
  • Натомість у В'єтнамі цей показник становить 20,3% від усього населення.
Автор: Тетяна Стельмах