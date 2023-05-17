Велика Британія, Кіпр та Швейцарія: де можна заплатити за навчання біткойнами
Токени все глибше проникають у побутове життя людей. У деяких світових університетах ними навіть можна розрахуватися за навчання.
Де можна заплатити за навчання біткойнами
- Університет Камбрії, Великобританія
Ще з 2014 року тут можна розрахуватися за навчання електронною валютою – це було своєрідним методом навчання. Тоді криптовалютою могли розрахуватися лише студенти магістратури, які якраз її вивчали.
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- Нікосійський університет, Кіпр
Це перший університет у світі, який дозволив студентам платити за навчання токенами. Також у навчальному запровадили магістерську дисципліну з вивчення цифрових валют.
- Люцернський університет прикладних наук і мистецтв, Швейцарія
У 2017 році університет дозволив оплачувати навчання біткойнами, але не вів сам страву з криптовалютами. Замість нього це робили банківська обробна біткойн-фірма, яка конвертувала токени у франки.
Також до цього тренду приєдналися:
- Європейська школа менеджменту та технологій, Німеччина;
- Прінстонський університет, США;
- Варненський університет, Болгарія;
- Університет Фліндерса, Австралія;
- Університет FPT, В'єтнам;
- Університет Берклі, США.
Ситуація з криптовалютою в Україні
- Виявилося, що в Україні більше використовують криптовалюту ніж у багатьох країнах Європи та США. Про це свідчать і державні ініціативи до введення токенів у звичайне життя українців.
- У 2022 році в Україні нараховувалося понад 6,5 млн власників криптовалют, що становило 15,7% всього населення країни, розповіла Research Analyst криптовалютної біржі EXMO, Олена Бондаренко.
- Натомість у В'єтнамі цей показник становить 20,3% від усього населення.