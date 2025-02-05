Сибіга заявив, що Україна може спонукати США збільшити гарантії безпеки для Європи

Україна має великі газові сховища. МЗС запропонував США зберігати своє паливо там. Завдяки цьому, буде посилюватись енергетична безпека Європи.

Чим для України вигідне зберігання американського газу

Під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Лемм Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що закачування американського газу в українські сховища буде достатньо "для відігравання ролі гаранта енергетичної безпеки в Європі", повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Андрій Сибіга Міністр закордонних справ України У нас коло спільних зацікавленостей, взаємовигідної співпраці не обмежується лише цими стратегічними ресурсами. Наприклад, величезний потенціал є в тому, особливо після припинення транзиту російського газу територією України, у закупівлі LNG-газу у США.

Сибіга також зауважив, що американський бізнес може отримати додаткові можливості через участь у відновленні України.

Це буде один з наймасштабніших проєктів цього сторіччя і, відповідно, одні з наймасштабніших можливостей для наших союзників. Також безумовно заморожені активи, тут теж є поле зацікавленості для їх використання, в тому числі для закупівлі зброї для потреб України,

– наголосив Сибіга.

Зверніть увагу! Сибіга каже, що зацікавленість США в українських рідкісноземельних металах знаходиться в площині інтересів України. Зокрема, тому, що великий американський бізнес буде інвестувати у розвиток родовищ.