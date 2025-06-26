Вистачило б 22 рази покінчити з бідністю: як збагатилися найбагатші люди планети
- За останнє десятиліття 3 000 мільярдерів збільшили своє багатство на 6,5 трильйона доларів, що склало 14,6% світового ВВП.
- Благодійна організація Oxfam підрахувала, що накопичені багатства могли б 22 рази покрити витрати на подолання глобальної бідності.
За останні десять років 3 000 мільярдерів у світі збільшили своє багатство на 6,5 трильйона доларів. Сукупні активи багатіїв склали 14,6% світового ВВП.
Як збагатилися найбагатші люди планети
Загалом найбагатші люди, які складають 1% населення планети, за десятиліття стали ще багатшими на 33,9 трильйона доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.
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За підрахунками благодійної організації Oxfam, накопичених багатіями коштів за ці десять років було б достатньо, щоб 22 рази покрити щорічні витрати на подолання глобальної бідності.
- Лише Великій Британії, за даними організації Equality Trust, кількість мільярдерів збільшилася з 15 у 1990 році до 165 у 2024 році.
- За цей період середнє багатство британських мільярдерів зросло більш ніж на 1 000%.
Важливо! Попри зростання статків, мільярдери платять ефективну ставку податків лише у розмірі 0,3% від їхнього багатства. Це набагато менше, ніж доводиться сплачувати звичайним працівникам, говорять в Oxfam.
Як хочуть скоротити нерівність між надбагатими й рештою людей
У 2023 році Іспанія, Бразилія, Німеччина та ПАР виступили з ініціативою на саміті G20 щодо запровадження мінімального податку у 2% на статки надбагатих людей.
- Провідний французький економіст Габріель Цукман вже підрахував, що це може принести до 250 мільярдів доларів додаткових надходжень до бюджетів.
- Ініціатори податку закликали інші країни приєднатися до цієї пропозиції, аби новий податок доповнив переговори про оподаткування цифрової економіки.
- Також обговорюється запровадження глобального мінімального корпоративного податку у розмірі 15% для транснаціональних компаній.
Варто знати! Німеччина, Іспанія, Бразилія та ПАР також наголошують, що необхідно протидіяти використанню офшорів, через які мільярдери, що проживають у Монако чи Джерсі, але заробляють гроші в країнах на кшталт Франції чи Великої Британії, уникають оподаткування. Лише тоді нові податкові правила будуть ефективними.