Японія повертається до атомної енергії: запустить найбільшу АЕС у світі

Через 15 років після катастрофи на Фукусімі Японія робить рішучий крок на шляху до повернення до ядерної енергетики. У країні готуються перезапустити атомну електростанцію, яка є найбільшою у світі.

Коли планують відновити роботу АЕС?

Мова йде про АЕС "Касівадзакі-Каріва", що розташована приблизно за 220 кілометрів на північний захід від Токіо, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Вона зупинила свою роботу після землетрусу й цунамі 2011 року, які вивели з ладу станцію "Фукусіма-1". Тоді у Японії зупинили усі реактори, а катастрофу визнали найсерйознішою аварією з часів Чорнобиля.

Однак відтоді країна поступово повертається до ядерної енергетики. Наразі вдалося відновити 14 із 33 реакторів, які залишилися придатними після аварії.

А в понеділок, 22 грудня, законодавці префектури Ніїгата, де розташована АЕС, висловили довіру губернатору, який ще минулого місяця підтримав перезапуск. Фактично це відкриває шлях до відновлення роботи станції.

Це важлива віха, але не кінець шляху. Забезпечення безпеки жителів Ніїгати не має кінцевої точки,

– заявив губернатор Хідео Ханадзумі.

"Касівадзакі-Каріва" стане першою станцією, яку знову запустить компанія Tokyo Electric Power Co (TEPCO), що була оператором аварійної "Фукусіми". І хоча компанія запевняє, що твердо налаштована не допустити повторення катастрофи, місцеві не вірять.

Напередодні голосування про відновлення роботи АЕС близько 300 протестувальників зібралися з плакатами проти її перезапуску. А під час нещодавнього опитування майже 70% респондентів висловили занепокоєння щодо здатності TEPCO безпечно експлуатувати станцію.

Важливо! Тим часом ТEPCO планує відновити роботу першого з семи реакторів станції вже 20 січня. Ще один блок потужністю 1,36 гігавата хочуть запустити приблизно у 2030 році. Сукупна потужність "Касівадзакі-Каріва" складає 8,2 гігавата – цього достатньо для забезпечення електроенергією кількох мільйонів споживачів.

Чому Японія повертається до атомної енергетики?

Раніше цього року представник японського уряду заявив що країна не відмовиться від атомної енергії, попри аварію на АЕС "Фукусіма-1". А запуск "Касівадзакі-Каріва" стане переломним моментом на шляху повернення до ядерної енергетики.

За оцінками міністерства торгівлі Японії, лише запуск першого реактора на станції дозволить збільшити постачання електроенергії в регіон Токіо на 2%.

Нова прем’єр-міністерка Санае Такаїчі, яка очолила уряд 2 місяці тому, підтримує відновлення роботи АЕС.

Це дозволить зміцнити енергетичну безпеку країни, адже в Японії росте попит на електроенергію через бум енергоємних дата-центрів для штучного інтелекту.

Водночас це дозволить зменшити витрати на імпортне викопне паливо, яке наразі забезпечує виробництво 60 – 70% усієї електроенергії в країні.

Зауважте! Японія намагається зменшити свою залежність від імпортного викопного палива. У зв'язку з цим уряд поставив ща мету подвоїти частку атомної енергії в енергобалансі країни до 20% до 2040 року.

