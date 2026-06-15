Отримують понад 100 тисяч гривень: хто найбагатші пенсіонери України
Станом на сьогодні в Україні отримують пенсії 913 чинних депутатів та суддів. Це 14% від загальної кількості посадовців, які подали декларації за 2025 рік.
Хто отримує найбільші пенсії в Україні
Найбільшу виплату – 2,3 мільйони гривень на рік – задекларував Василь Німченко, як свідчать дані Опендатабота.
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Водночас рекорд серед суддів встановив Віктор Школяров, чия пенсія становить майже 3 мільйони гривень.
Водночас максимальна щомісячна пенсія судді сягнула 249,9 тисячі гривень.
Попри різницю в рекордних виплатах, медіанна пенсія серед депутатів і суддів майже однакова – близько 228 тисячі гривень на рік,
– йдеться на сайті.
- Найбільшу пенсію серед депутатів отримав, як вже зазначалося вище, Василь Німченко. У минулому він був суддею Конституційного суду України. За рік чоловік задекларував 2,3 мільйона гривень виплат. Це понад 192 тисячі гривень на місяць.
- Друге місце посів депутат та адвокат Михайло Новіков. Згідно з інформацією, Новіков також працював суддею та має звання Заслуженого юриста України. Його пенсія становила 1,46 мільйона гривень за 2025 рік або майже 122 тисячі гривень щомісяця.
- Третє місце – це Андрій Кожем’якін – багаторічний народний депутат від партії "Батьківщини" та генерал-лейтенант, чия пенсія за минулий рік становила 973 тисячі гривень на рік (це понад 81 тисяча гривень на місяць).
Проте пенсії деяких суддів значно більші. Наприклад, у Віктора Школярова – судді Верховного суду України – річна пенсія склала майже 3 мільйони гривень. Це у середньому 249,9 тисячі гривень на місяць.
На другому місці – суддя Верховного суду України Тетяна Жайворонок – із пенсією 2,85 мільйона гривень на рік або 237,6 тисячі гривень на місяць.
Зверніть увагу! Замикає трійку Степан Домусчі – 2,72 мільйона гривень на рік чи понад 226 тисячі гривень щомісяця. Він був суддею П’ятого апеляційного адміністративного суду, але торік пішов у відставку.
Що ще слід знати про пенсії
Виплата пенсій в Україні зазвичай здійснюються у період з 4 по 25 число. Якщо пенсія надходить саме на банківський рахунок, то кошти найчастіше "приходять" між 4 та 10 числом. Якщо надходження грошей передбачено через Укрпошту, то дата визначається окремим графіком доставки.
Водночас підвищення пенсій влітку може стосуватися вікових доплат та інших надбавок. Однак "загальне" підвищення не планується. Річ у тім, що саме індексація пенсій відбувається щорічно весною. І жодних змін у цьому питання не передбачено.