Найбільший російський СПГ-виробник втратив останнього постачальника

Найбільший російський проєкт з виробництва скрапленого газу втратив останнього іноземного постачальника танкерів льодового класу. Йдеться про проєкт "Арктик СПГ 2" російського виробника СПГ ПАТ "Новатек".

Хто ще постачає танкери Росії

Крім того, російські виробники не змогли виконати план зі створення газовозів, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Єдиним постачальником для "Новатека" залишалася російська компанія "Зірка", що підконтрольна "Роснєфті". Однак із запланованих 15 суден компанія поки не отримала жодного.

Цікаво! За початковими планами, п'ять російських танкерів мали б розпочати перевезення газу вже у 2024 році. Проте строки зірвалися: наразі "Зірка" здатна передати "Новатеку" лише одне судно у 2025 році.

Які ще постачальники відмовились від співпраці

Японська компанія Mitsui O.S.K. Lines (MOL), яка замовила три газовози для проєкту "Арктик СПГ-2", повідомила, що через посилення санкцій, можливо, не зможе їх поставити.

Замість цього танкери можуть продати іншим клієнтам. Південнокорейська верф Hanwha Ocean, яка також будувала три танкери для цього проєкту, розірвала контракт ще у 2022 році, посилаючись на санкції та проблеми з оплатою.

Зауважте! Через відсутність танкерів і клієнтів проєкт "Арктик СПГ-2" у жовтні зупинив виробництво, за даними Bloomberg. З серпня завод відправив 8 партій скрапленого газу, але жодна з них не була продана, навіть зі знижкою до 40%.

Проєкт "Арктик СПГ-2", вартістю 25 мільярдів доларів, потрапив під санкції США, які заборонили будь-які операції з ним і кількома іншими проєктами "Новатека".