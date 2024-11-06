Найдорожчі вибори в історії США: скільки витратили Трамп та Гарріс на президентські перегони

Фінансові витрати Дональда Трампа та Камали Гарріс на президентські перегони 2024 року побили історичні рекорди США. Скільки коштів було інвестовано в кампанії кожного кандидата, читайте далі.

Скільки грошей витратили Трамп та Гарріс

Кандидати в президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп разом витратили рекордні 3,5 мільярда доларів на свої кампанії, зробивши вибори 2024 року найдорожчими в історії країни., повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Водночас загалом було зібрано близько 4,2 мільярда доларів включно з внесками партійних комітетів і зовнішніх груп:

Команда Гарріс: зібрала понад 2,3 мільярда доларів через Демократичний національний комітет, супергрупи та Super PACs, які дозволяють отримувати необмежені пожертви від фізичних осіб. З цієї суми вже витрачено 1,9 мільярда долара.

зібрала понад через Демократичний національний комітет, супергрупи та Super PACs, які дозволяють отримувати необмежені пожертви від фізичних осіб. З цієї суми вже витрачено 1,9 мільярда долара. Команда Трампа: зібрала понад 1,8 мільярда доларів, з яких 1,6 мільярда доларів – вже витрачено. Також витрати частково покривалися коштом партії та супергруп, зокрема America Pac, фінансованої Ілоном Маском, який пожертвував близько 118 мільйонів доларів.

Зазначається, що близько половини всіх коштів було витрачено на рекламу, особливо в семи штатах, які вважаються ключовими для результатів виборів.