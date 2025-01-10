Наймасштабніші санкції: США забороняють своїм компаніям надавати нафтосервісні послуги в Росії

У п'ятницю, 10 січня, США запровадили наймасштабніші санкції проти Росії у нафтовій та енергетичній галузі. На це рішення дуже чекала Україна.

Київ сподівається, що санкції дозволять зламати хребет країні-бензоколонці. Адже Росія торгувала нафтою зі світом за допомогою тіньового флоту і цим живила свою військову машину. Деталі зібрав 24 Канал.

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Що відомо про нафтові й енергетичні санкції проти Росії

У великому пакеті – санкції проти понад 400 фізичних осіб та організацій енергетичного сектору Росії. Усі вони прямо чи опосередковано забезпечують фінансування військової машини Кремля. Це, зокрема, син співвласника "Лукойла" мільярдера Алекперова, два заступники міністра енергетики Росії, президент "Лукойла", очільники Газпромнафти, Сургутнафтогазу, Татнафти та "Зарубєжнєфті".

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) опублікувало свої рішення відповідно до указів президента США. Російські ліцензії було відкликано, а американським компаніям надали дозволи на припинення операцій за участю російських компаній.

У поле зору американських законодавців потрапили Газпром Нафта та Сургутнефтегаз, їхні дочірні компанії і два активні термінали з експорту скрапленого природного газу (СПГ). Це найбільші гравці російської нафтогазової галузі.

Окрім них, накладено санкції на Інгосстрах і Альфастрахування. Ці компанії страхують судна, які перевозять нафту, і таким чином допомагають Росії обходити обмеження. Та тепер їхню діяльність заблокували.

Особливий акцент зроблено на обмеженнях, які перешкоджають Росії уникати "цінових стель" на нафту, впроваджених країнами G7. До санкційних списків потрапляє 184 танкери. Це рішення доповнене закриттям доступу для залишкових суден компанії Совкомфлот, що усуває прогалини в міжнародній системі санкцій,

– написав Андрій Єрмак.

А також запроваджено санкції проти Росатому – 14 членів ради директорів. Саме Росатом причетний до незаконного контролю над Запорізькою атомною електростанцією.

Сербська "дочка" Газпрому NIS також під санкціями.

Важливо, що США ⁠ідентифікували активність усього енергетичного сектора російської економіки як шкідливу. Таким чином можна буде накладати санкції на будь-яку особу чи компанію, яка працює в цій сфері.

Андрій Єрмак запевнив, що було враховано низку пропозицій групи Макфола – Єрмака стосовно протидії тіньовому танкерному флоту.

Серед інших рішень США:

Заборона надавати послуги у сфері видобутку та транспортування нафти, включаючи американські та міжнародні компанії.

Введення обмежень на LNG-термінали у Росії, включаючи Portovaya та Cryogas Vysotsk (це значно скоротить експортні можливості агресора).

⁠Визнання ризиків для міжнародних фінансових установ, які співпрацюють з Росією або її військовими структурами. Адже на ці інституції можуть накласти вторинні санкції.

США забороняють своїм компаніям з 27 лютого надавати нафтосервісні послуги в Росії.

Міністерка фінансів Джанет Єллен заявила: "Сполучені Штати вживають радикальних заходів проти основного джерела доходів Росії для фінансування її жорстокої та незаконної війни проти України".

Захарова вже пройшлася по Байдену через це, мовляв, він не залишив слід в історії, а "наслідив". Хоча про потребу запровадити нафтові санкції проти Росії ішлося дуже давно. Втім, реалізували це тільки зараз.