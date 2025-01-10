Україна не може зупинити транзит російської нафти

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, що зупинка транзиту нафти через нафтопровід "Дружба" стане порушенням договору України до Енергетичної хартії та угоди про Асоціацію з ЄС, що гарантує свободу транзиту, передає 24 Канал.

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Прем'єр-міністр водночас пояснив, що транзит нафти відповідає умовам 6-го пакета санкцій ЄС від 3 червня 2022 року, згідно з яким Угорщині та Словаччині надано виняток від заборони на закупівлю нафти з Росії та її постачання на власні нафтопереробні заводи трубопроводами.

Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Відповідно, зупинка транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" буде прямим порушенням Україною договору до Енергетичної хартії та угоди про асоціацію з ЄС. Там не про штрафні санкції йдеться, а йдеться про порушення угоди про асоціацію з ЄС.

Він також зазначив, що порушення Україною своїх міжнародних зобов'язань щодо безпеки транзиту може стати підставою для притягнення до відповідальності за припинення надійного та безперебійного транзиту нафти, а також для висунення відповідних фінансових вимог.

Це буде відповідний міжнародний арбітраж. Суму будуть виставляти й вираховувати країни, які зазнають відповідних збитків, але це будуть, очевидно, якісь великі санкції, великі кошти,

– додав прем'єр.

Водночас США планують ввести додаткові санкції проти Росії з метою зменшити її доходи для ведення війни в Україні. Під санкції потраплять танкери, що перевозять російську нафту.