Що хоче встигнути зробити Байден до інавгурації Трампа

Конкретні деталі щодо санкцій, які Байден введе в останні дні на посаді, не були розкриті. Втім, США, ймовірно, введуть нові санкції проти китайських компаній за їхню підтримку Росії. Про це Reuters повідомив офіційний представник, передає 24 канал.

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За його словами, більшість обіцяних Україні зброї та боєприпасів вже доставлено, а решта перебуває в дорозі. Критичні запаси боєприпасів в Україні наразі в хорошому стані.

Водночас Міністр фінансів США Джанет Єллен минулого місяця повідомила, що Вашингтон продовжує знижувати доходи Росії від нафти та обмежувати доступ до іноземних постачань для фінансування війни в Україні.

Україні потрібно було більше підтримки

Як повідомляє видання, ряд Володимира Зеленського регулярно вимагав більшої підтримки у вигляді зброї, ніж спочатку пропонував Байден. Це, зрештою, призвело до напружених приватних зустрічей, зокрема, щодо танків Abrams, винищувачів F-16 та ракетних систем ATACMS.

За словами американського офіційного представника, жоден із цих кроків не дав значних результатів для України на полі бою.

Водночас американський офіційний представник зазначив, що Україні, ймовірно, будуть потрібні гарантії безпеки, зокрема можливе членство в НАТО, щоб захиститися від майбутнього російського наступу після мирних переговорів.