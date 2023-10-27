Найменші пенсії в Україні: жителі якої області отримують значно менше 5 тисяч гривень
Джерело:Опендатабот
Середня пенсія у різних областях України може значно відрізнятися. Найбільше отримують жителі Києва, а от найменше на Тернопільщині.
Де найменші пенсії в Україні
Пенсіонери Києва отримують в середньому – 7 219 гривень, а в Тернопільській області – 4 041 гривні.
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Понад середню пенсію по усій Україні отримують у наступних областях:
- Рівненська;
- Донецька;
- Луганська;
- Дніпропетровська;
- Житомирська;
- Запорізька;
- Київська.
Саме в цих областях 1,13 мільйона осіб отримують пенсії у розмірі понад 10 тисяч гривень. На них припадає близько 59% коштів виділених державою на пенсійні виплати.
Приблизно 29% усіх пенсіонерів отримують виплати у розмірі від 2 до 3 тисяч гривень, тоді як менше ніж 2 тисячі гривень отримують майже 64 тисячі громадян.Зверніть увагу! У ІІІ кварталі 2023 року пенсіонерів стало менше на 12 368 осіб, тобто тепер їх кількість – 10 539 968.
Де найбільші зарплати
В Україні середній розмір зарплати найбільший у Києві – 20 тисяч гривень, а от найменший у Сумах – 13 500 гривень.
Львів посідає друге місце з показником – 18 500 гривень. Ще на 500 – 1 000 гривень отримують менше у наступних містах:
- Дніпро;
- Ужгород;
- Одеса.
Окрім Сум найнижчі виплати отримують у Кривому Розі – 14 500 гривень.