Найменші пенсії в Україні: жителі якої області отримують значно менше 5 тисяч гривень

Середня пенсія у різних областях України може значно відрізнятися. Найбільше отримують жителі Києва, а от найменше на Тернопільщині.

Де найменші пенсії в Україні

Пенсіонери Києва отримують в середньому – 7 219 гривень, а в Тернопільській області – 4 041 гривні.

Читайте також Як зміняться соцвиплати з 1 листопада

Понад середню пенсію по усій Україні отримують у наступних областях:

Рівненська;

Донецька;

Луганська;

Дніпропетровська;

Житомирська;

Запорізька;

Київська.

Саме в цих областях 1,13 мільйона осіб отримують пенсії у розмірі понад 10 тисяч гривень. На них припадає близько 59% коштів виділених державою на пенсійні виплати.

Приблизно 29% усіх пенсіонерів отримують виплати у розмірі від 2 до 3 тисяч гривень, тоді як менше ніж 2 тисячі гривень отримують майже 64 тисячі громадян.

Де найбільші зарплати

У ІІІ кварталі 2023 року пенсіонерів стало менше на 12 368 осіб, тобто тепер їх кількість – 10 539 968.

В Україні середній розмір зарплати найбільший у Києві – 20 тисяч гривень, а от найменший у Сумах – 13 500 гривень.

Львів посідає друге місце з показником – 18 500 гривень. Ще на 500 – 1 000 гривень отримують менше у наступних містах:

Дніпро;

Ужгород;

Одеса.

У таких містах як Вінниця, Житомир, Кропивницький, Луцьк, Миколаїв, Полтава, Рівне, Тернопіль та Чернігів – середня зарплата коливається у межах від 15 до 16 тисяч гривень.

Окрім Сум найнижчі виплати отримують у Кривому Розі – 14 500 гривень.