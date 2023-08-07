Найменші пенсії по Україні: в якій області люди отримують у півтора раза менші виплати
Джерело:Опендатабот
В одній з областей України пенсіонери отримують пенсії нижчі ніж середня виплата по країні. Попри війну у деяких регіонах сума навіть збільшилася.
Де найменші пенсії по Україні
На початку липня середня пенсія по Україні становила 5 311 гривні (145 доларів). Проте близько 30% пенсіонерів отримують 3 тисяч гривень, тоді як прожитковий мінімум складає 2 589 гривень.
Читайте також Пенсію збільшать за умовчанням: хто отримуватиме щомісячні набавки до виплатЗауважте! Попри війну у Рівненській та Житомирській областях збільшилися виплати на 69% та 49%.
Загалом по країні, від початку повномасштабної війни, середня пенсія збільшилася на 21,5%. Наприклад у наступних областях середня пенсія перевищує загальний показник:
- Дніпропетровській;
- Донецькій;
- Житомирський;
- Запорізькій;
- Київський;
- Луганській;
- Рівненській.
Найменші ж виплати отримують українці з Тернопільської області – 4 023 гривень, а найбільші зі столиці – 7 190.
Скільки пенсіонерів в Україні
За ІІ квартал 2023 року кількість українських пенсіонерів знизилася на 140 000 осіб, тоді як з початку вторгнення – на 288 000 осіб. Щорічно кількість пенсіонерів в Україні скорочується в середньому на 2%.Нагадаємо! Ймовірно такий спад пов'язаний з оновленими у звіті ПФУ даними про пенсіонерів у Херсонській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.
Нині найбільше таких осіб проживає:
- на Дніпропетровщині – 886 000 осіб;
- Харківщині – 725 000 осіб;
- у Києві – 750 000 осіб.