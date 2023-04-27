НБУ переглянув рівень облікової ставки: яка ситуація з інфляцією

27 квітня Нацбанк переглянув рівень облікової ставки й залишив її на поточному рівні у 25%. Про це стало відомо під час пресбрифінгу з монетарної політики, передає 24 Канал.

Також регулятор підкреслив, що такий рівень облікової ставки підтримає ефекти від попередніх заходів із посилення привабливості гривневих активів, дасть змогу й надалі забезпечувати стійкість валютного ринку та формувати належні передумови для збереження сталого тренду на зниження інфляції та пом’якшення найбільш обтяжливих валютних обмежень.

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Що прогнозували банкіри

Іван Світек у коментарі 24 Каналу зазначив, що не очікує суттєвих змін щодо існуючого дизайну монетарної політики. "Зменшувати облікову ставку немає жодного сенсу. З іншого боку, й підвищувати її не на часі, оскільки це чинитиме додатковий тиск на економіку. Ще один чинник, який не дозволяє казати про зниження ставки – інфляція", – вважає банкір

Довідка: за допомогою облікової ставки регулятор фактично встановлює вартість грошей в економіці. Відповідно, якщо інфляція висока – збільшує й коли контрольована – знижує.

Ситуація інфляцією

Інфляція стрімко знижується, проте через вплив війни ціновий тиск залишається високим, резюмують в НБУ. Послабленню інфляційного тиску сприяли:

достатня пропозиція продовольства та пального,

швидке відновлення енергетичної системи від наслідків російських терактів,

покращення інфляційних очікувань з початку року на тлі припинення емісійного фінансування,

зміцнення готівкового курсу гривні,

підвищення привабливості гривневих активів.

У 2023 році інфляція сповільниться до 14,8%, а в наступні роки – повернеться до однознакового рівня,

– прогнозує Нацбанк.

Пресбрифінг з монетарної політики: дивіться відео