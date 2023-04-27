Также регулятор подчеркнул, что такой уровень учетной ставки поддержит эффекты от предыдущих мер по усилению привлекательности гривневых активов, позволит и дальше обеспечивать устойчивость валютного рынка и формировать надлежащие предпосылки для сохранения устойчивого тренда на снижение инфляции и смягчение наиболее обременительных валютных ограничений.

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Что прогнозировали банкиры

Иван Свитек в комментарии 24 Каналу отметил, что не ожидает существенных изменений относительно существующего дизайна монетарной политики. "Уменьшать учетную ставку нет никакого смысла. С другой стороны, и повышать ее не ко времени, поскольку это будет оказывать дополнительное давление на экономику. Еще один фактор, не позволяющий говорить о снижении ставки – инфляция", – считает банкир.

Справка: посредством учетной ставки регулятор фактически устанавливает стоимость денег в экономике. Соответственно, если инфляция высока – увеличивает и когда контролируемая – снижает.

Ситуация с инфляцией

Инфляция стремительно снижается, однако из-за влияния войны ценовое давление остается высоким, резюмируют в НБУ. Ослаблению инфляционного давления способствовали:

достаточное предложение продовольствия и горючего,

быстрое восстановление энергетической системы от последствий российских терактов,

улучшение инфляционных ожиданий с начала года на фоне прекращения эмиссионного финансирования,

укрепление наличного курса гривны,

повышение привлекательности гривневых активов

В 2023 году инфляция замедлится до 14,8%, а в последующие годы – вернется к однознаковому уровню.

– прогнозирует Нацбанк.

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