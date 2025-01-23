Як збільшення облікової ставки вплине на гривню та валютний ринок загалом

23 січня НБУ підняв облікову ставку до 14,5%, що має допомогти стабілізувати ситуацію на валютному ринку. Підвищення ставки також має позитивно вплинути на вартість гривні.

Як збільшення ставки вплине на валюту

Банкір Дмитро Замотаєв пояснив, що рішення НБУ щодо облікової ставки залежить від стану економіки, передає 24 Канал.

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Оскільки інфляція залишається високою (у грудні 1,3%, у січні може зрости до понад 1%), підвищення ставки є важливим інструментом для стримування цін і зменшення тиску на валютний ринок.

З грудня 2024 року до 23 січня офіційний курс долара зріс на 1,5% – з 41,59 гривні до 42,03 гривні за долар. Проте завдяки своєчасному підвищенню облікової ставки (з 13% у грудні до 14,5% у січні) серйозних ризиків для ринку немає.

Що буде з депозитними ставками

Дмитро Замотаєв прогнозує, що в найближчі тижні більшість комерційних банків підвищать відсоткові ставки за гривневими вкладами.

На його думку, ставки за депозитами можуть зрости в середньому на 1%. Це означає:

До 11% річних для ультракоротких вкладів (на строк від 3 до 6 місяців),

До 12% річних для депозитів на строк від 9 місяців до 1 року,

До 14% річних для вкладів на строк від 1 року і більше.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Нова дохідність депозитів для фізичних осіб враховуватиме, як грудневі, так і січневі зміни ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами. Однак пріоритетом для вкладників залишатимуться саме довготривалі депозити, дохідність за якими дають змогу не лише вберегти кошти від знецінення, а ще й отримати пасивний прибуток в розмірі до 4%.

Однак експерт зауважив, що навіть підвищені ставки за короткостроковими вкладами не захищають гроші від інфляції. Крім того, з отриманого доходу потрібно буде сплатити 23% податків, що зменшує реальний прибуток.